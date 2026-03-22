◇プロ野球オープン戦 楽天 6-2 巨人(22日、東京ドーム)楽天はオープン戦最終戦に勝利しました。対した先発は今季からプレーの場を巨人に移した、かつてのチームメート則本昂大投手。初回の先頭打者・中島大輔選手が2塁打で出塁し1アウト1、3塁の好機をつかむと4番・マッカスカー選手のタイムリーで先制します。3回には楽天の先発・藤原聡大投手に暴投が生まれ同点に追いつかれるも、ボイト選手が4回に勝ち越しソロを放ちます。す