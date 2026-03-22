TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が22日、同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に生出演した。15日の放送で、今月いっぱいでの番組卒業を発表。この日が最後のレギュラー出演となった。4時間にわたる生放送のエンディング。山本アナは「あらためまして4年間、本当に皆さんありがとうございました」と感謝を口にした。22年から4年間、アシスタントを務めた。週1回のラジオ番組のレギュラー出演は、同番組が初