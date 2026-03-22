ぷるんとしたうるおいリップがトレンドの今、メイベリンニューヨークから理想を叶える新作「リフターグレーズ」が数量限定で登場。スキンケア発想の保湿力と、美しい発色を両立した注目アイテムです。フルーツキャンディーのような可愛いカラー展開も魅力で、毎日のメイクがもっと楽しくなる予感♡春の新作コスメとして見逃せません。 うるおい×高発色を両立 全6色価格：1,98