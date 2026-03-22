◇明治安田J1百年構想リーグ第8節川崎F0―5横浜M（2026年3月22日MUFG国立）東地区6位の川崎フロンターレがMUFG国立をホームに8位の横浜F・マリノスを迎えた“神奈川ダービー”に0―5で敗れた。開始直後の左FKでDF三浦のキックに走り込んだMF脇坂が右足トラップから左足シュート。GKが弾いたところにDF松長根が詰めて先制かと思われたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入でオフサイドと判定された。