ミサイル攻撃を受けたイラン司法当局の建物（左）と隣接する警察署＝20日、テヘラン（共同）【テヘラン共同】空爆を受けた政府関連施設のビルにはえぐられたような大穴が開き、生々しい傷痕を隠せないままだった。米国とイスラエルによる攻撃を受けるイランの首都テヘランを20、21両日、共同通信記者が取材した。イスラエル軍は断続的にテヘランを空爆。21日夜も南部と東部で激しい爆発音が響いた。米イスラエルが2月28日に対イ