ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮（２９）が２２日、都内で行われた主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（４月２９日公開）完成披露舞台あいさつに滞在しているカナダからリモートで緊急参加した。共演の高橋文哉、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、福田雄一監督らは登壇した。目黒はハリウッド製作陣による世界的ヒット作のドラマシリーズ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」シーズン２の撮影専念でカナダに長期滞在しているためリモート参戦だ