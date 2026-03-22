俳優のハ・ジウォンが主演する韓国ドラマ『奇皇后』（全51話）が、あす23日からBS-TBSで放送される。（毎週月〜金曜 後12：29〜1：25）【画像】韓国ドラマ『奇皇后』場面ショット同作の舞台はチンギス・カンが起こした、世界史上例のない巨大帝国、元。東アジアと東ヨーロッパを傘下に収めるこの巨大な世界帝国を37年間も揺るがした実在の女性、鉄の女と言われる奇皇后の生涯をベースに愛、野望、生き抜くための闘いを壮大なス