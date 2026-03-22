３児の母でお笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子が２１日、ブログを更新。小学５年生の第１子長男・誠希千くん（１１）が英検２級の試験を受けることを明かした。「英検２級リベンジ！」とこれから試験を受けることを報告。「とはいえ前回から（昨年秋）力をいれて勉強をしてたわけでもないので今回あかんかったら次は時間をあけよねと言ってます」と昨秋に英検２級に挑戦したが、不合格だったため、今回は「