この春から新社会人として一人暮らしを始める人におすすめする賃貸物件の条件・設備はどのようなことなのでしょうか。不動産情報サービスのアットホーム株式会社（東京都大田区）がこのほど発表した「不動産のプロに聞いた！新社会人の一人暮らしにおすすめの条件・設備ランキング」によると、条件編は「スーパーマーケット・コンビニ・ドラッグストアが徒歩圏内」、設備編は「宅配ボックス」がそれぞれ1位に選ばれました。【調査