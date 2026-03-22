◇オープン戦楽天―巨人（2026年3月22日東京ドーム）楽天のドラフト1位・藤原聡大投手（22＝花園大）が先発し、4回2/3を3安打1失点。「得意球としているスライダーの制球が上手くいかず、思っているような真っすぐも投げることができなかった。その中で、カーブやスプリットといった他の球種で勝負してアウトを重ねられたところは良かった」と振り返った。3回1死一、三塁では自らの暴投で実戦13イニング目で初失点。「任