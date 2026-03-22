◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）「令和の牛若丸」東前頭2枚目の藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）は西3枚目の王鵬（26＝大嶽部屋）をすくい投げで破って8勝7敗とした。千秋楽に勝ち越して三賞の技能賞を受賞した。今場所は3日目に横綱初挑戦で大の里を撃破、続く4日目に豊昇龍を破り、2日連続で金星を獲得した。最初は藤ノ川がつっかけ、2度目で立ち合い成立。すぐにもろ差し。外四つの相手に圧力