俳優の奈緒（31）が22日、都内で開催された映画『War Bride 2 奈緒と4人の戦争花嫁』舞台あいさつに登壇。奈緒が戦争花嫁から直接話を聞いて感じたことを語った。【全身ショット】パステルカラーのトップスで登壇した奈緒同作品は、アメリカ兵士と結婚して海を渡った「戦争花嫁」と呼ばれる日本人女性たちの人生を辿ったドキュメンタリー映画。奈緒はアメリカに行き4人の戦争花嫁のもとを訪れ、実際に話を聞いた。その中で「戦