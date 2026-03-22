◇明治安田J1百年構想リーグ第8節鹿島2―1千葉（2026年3月22日メルカリスタジアム）鹿島が09年以来約17年ぶりに顔を合わせた千葉に競り勝ち、連勝を7に伸ばした。前半4分、CKのカウンターからMFエウベルがドリブルで独走して先制ゴール。以降はミスが目立ってちぐはぐな試合運びとなり、後半25分にMFイサカゼインに同点ゴールを許した。それでも後半39分の左CK。MF柴崎岳のキックからMF知念がニアでそらすと、ファ