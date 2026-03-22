菊池桃子が、16日発売の『週刊プレイボーイ』13＆14号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】プールでのグラビアを展開した菊池桃子菊池は、1月5日生まれ、宮城県出身。2020年から23年まで、読売巨人軍公式マスコットガール「VENUS」として活動。現在は台湾プロ野球チーム・中信兄弟のチアリーディングチーム「Passion Sisters」として活動中。また、26年の卓上カレンダーと、ジャケットに起用されたコンピレーションCD『潮