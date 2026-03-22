男子400メートル個人メドレー決勝のレース後、2位となった小島夢貴（手前）と健闘をたたえ合う優勝した松下知之＝東京アクアティクスセンター競泳の日本選手権最終日は22日、愛知・名古屋アジア大会（9〜10月）などの代表選考会を兼ねて東京アクアティクスセンターで行われ、男子400メートル個人メドレーは松下知之（東洋大）が4分6秒93で制し、200メートル個人メドレーと200メートルバタフライを合わせて3冠を達成した。2位の小