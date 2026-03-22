◇オープン戦巨人2―6楽天（2026年3月22日東京D）巨人が最終戦に敗れ、2018年以来8年ぶりとなるオープン戦単独勝率1位を逃した。試合前に3位だった日本ハムがヤクルトと1―1の引き分け同率1位に。同2位だった阪神はオリックスに0―1で敗れDeNAと同率の3位となった。勝てば文句なしの8年ぶり“オープン戦単独優勝”だったが、5回に2番手で登板した戸郷が誤算だった。先発の則本は4回86球を投げ6安打2失点。1点を追う展