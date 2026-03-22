日本相撲協会は22日、大相撲春場所15日間の懸賞総数が2481本となり、地方場所の最多本数を更新したと発表した。昨年名古屋場所の2196本を上回った。今場所千秋楽は215本で、地方場所の1日で掲出された最多記録となった。