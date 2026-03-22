【カイロ＝村上愛衣】サウジアラビア外務省は２１日、在サウジのイラン大使館の武官を含む職員５人に「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましくない人物）」を通告し、２４時間以内の国外退去を求めた。イランによるサウジへの度重なる攻撃を「善隣の原則に違反する」と非難している。サウジには米軍施設があり、イランはサウジの米軍施設や石油関連施設を標的にしている。サウジのファイサル・ビン・ファルハン外相は１９日、イラ