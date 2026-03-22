◇プロ野球・オープン戦楽天 6-2 巨人(22日、東京ドーム)巨人はオープン戦最終戦で失点を重ね、楽天に敗れました。この日の先発は、古巣との対戦を迎えた則本昂大投手。初回から先頭に2塁打を浴びるなど、1アウト1、3塁のピンチからマッカスカー選手の先制タイムリーを浴びます。その後は状態を徐々に持ち直し、3回は三者凡退。しかし4回、1アウトからボイト選手の勝ち越しソロを浴びました。続く5回からは戸郷翔征投手が登板す