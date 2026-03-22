第９８回選抜高等学校野球大会の第４日第３試合（２２日）で山梨学院のプロ注目右腕・菰田陽生主将（３年）がアクシデントに見舞われた。この日は先発のマウンドには上がらず、「２番・一塁」で出場。初回から先制の本塁打を放つなど５回までに３打数２安打と存在感を放っていた。しかし５回の守備で三塁・藤田（３年）が悪送球。捕球を試みたタイミングで打者走者と激しく交錯し、左手がグローブごと持っていかれる形となっ