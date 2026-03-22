人気YouTuberのきりたんぽさんが2026年3月16日、自身のインスタグラムを更新。ショートボブにイメチェンした姿を披露した。「髪の毛切りました〜」きりたんぽさんは、「髪の毛切りました〜」といい、落ち着いたカラーのショートボブヘアにイメチェンした姿の笑顔ショットや、しゃがみこむ様子など8枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、総柄のパーカーにグレーのニットとデニムをあわせたコーデを披露。青い空