◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節鹿島２―１千葉（２２日・メルスタ）鹿島は千葉に２―１で競り勝ち、７連勝を飾った。ＤＦ植田直通が決勝点を奪った、＊＊＊２００９年シーズン以来、１７年ぶりとなった千葉とのリーグ戦は、前半４分に電光石火の先制点が生まれた。ＣＫの守備からハーフウェーラインの手前でＭＦエウベルがボールを受けて前を向き、そのままドリブル突破。最後はカットインからそのまま強引