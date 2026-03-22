◆オープン戦楽天６―２巨人（２２日・東京ドーム）楽天が１４日の中日戦（バンテリンＤ）以来、７試合ぶりの勝利。オープン戦最終成績を４勝１０敗５分けとし、この日敗れたロッテ（４勝１１敗２分け）を勝率で上回り、オープン戦最下位を回避した。引き分け２試合を挟んで４連敗中だった楽天は、勝てばオープン戦単独首位だった巨人に対し、同点の４回にルーク・ボイト内野手のソロで勝ち越すと、５回にも辰己涼介外野手の