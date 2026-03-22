◆オープン戦巨人―楽天（２２日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手が「３番・遊撃」で先発出場し、実戦復帰後初ヒットを放った。８回先頭で迎えた第４打席で、楽天・内の外角直球を右前へ運んだ。コンディションを考慮して１５日の日本ハム戦から４試合欠場。２１日の楽天戦（東京ドーム）から復帰していた。「ここで大きいけがにつながってもダメだと言うことで、お休みをいただきました。（実戦感覚は）問題ないです」と