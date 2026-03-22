◆オープン戦巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）巨人がオープン戦最終戦で黒星を喫したが、１６試合１０勝５敗１分けで２０１８年以来８年ぶりとなる「１位」で終えた。先発・則本は初回にマッカスカーに左中間へ先制二塁打を浴びたが、後続を断ち最少失点。２、３回は無失点に抑えた。４回はボイトにバックスクリーン左へソロを許し、４回２失点で降板。２番手・戸郷は１死一塁から浅村、マッカスカーに連続適時二塁打を