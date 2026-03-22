◇女子サッカー◆なでしこリーグ１部▽第２節静岡９―０日体大（２２日、ヤマハスタジアム）昨季３位の静岡ＳＳＵボニータが、日体大ＳＭＧ横浜を９―０で下して開幕２連勝を飾った。元日本代表のＦＷ横山久美主将が４得点と活躍したが、ＤＦ青葉結衣がゴールを決めた前半４２分のセットプレーも鮮やかだった。横山がショートコーナーから再度ボールを受けて、ポケットに走り込んだＭＦ万力安純にパス。そのクロスに青葉が飛