◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第８節川崎０―５横浜ＦＭ（２２日・ＭＵＦＧ国立）川崎はホーム国立でのダービーで、痛い黒星を喫した。前半２分にＤＦ三浦が蹴ったＦＫから、ＭＦ脇坂が左足シュート。こぼれ球をＤＦ松長根が押し込んで先制点かと思われたが、ＶＡＲチェックの末、松長根の位置がオフサイドであったため取り消しに。すると前半３０分、中央の横浜ＦＭ・ＭＦ遠野からサイドに展開されると、ＦＷクルークスの