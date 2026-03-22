第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）で、１２番人気のアイサンサン（４歳、栗東・橋田宜長厩舎、父キズナ）で勝ち、３月４日の開業から１９日での重賞制覇を飾った橋田宜長調教師に、父親で元調教師の橋田満さんがお祝いのコメントを寄せた。「馬主さん（岡浩二オーナー）、前に預かっていた佐々木さん（佐々木晶三元調教師）をはじめ、皆さんの応援があって、今日の結果につながって良か