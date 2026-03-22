◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節鹿島２―１千葉（２２日・メルカリスタジアム）千葉がアウェーで鹿島と対戦し１―２で敗れた。先制は鹿島。前半４分にＭＦエウベルがカウンターで抜け出しセンターライン付近から一気にドリブル。最後はゴール右へシュートを放つと、ＧＫ若原が伸ばした左手を超えてネットを揺らした。追いつきたい千葉は後半２５分、右サイドでのスローインからペナルティエリア内で待ち構えていたＭ