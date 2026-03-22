“南海の黒豹”の異名を取った若嶋津は、新弟子のころは“割り箸”とあだ名されるほどやせて軽量だった。しかし、師匠の初代若乃花のもと、二子山部屋で猛稽古を重ねた結果、身長188センチ、体重125キロながら強靭な足腰で7年目には幕内に上がり、土俵際でも簡単には負けない、粘り強い相撲を身につけた。【取材・文＝小林信也（作家・スポーツライター）】【追悼】相撲ファンに愛された“南海の黒豹”12代目二所ノ関親方のありし