【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）【映像】横っ飛びでキャッチした「神セーブ」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の守護神が大一番で躍動。絶体絶命のピンチで見せた“キャッチングセーブ”が話題を集めている。日本時間3月21日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。大会史上最多