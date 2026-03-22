石巻市の石ノ森萬画館が２０日、リニューアルオープンし、「秘密戦隊ゴレンジャー」のエリアが新登場した。仮面ライダーの展示も充実し、３連休初日に親子連れらが楽しんだ。萬画館では石ノ森章太郎さんの多彩な関連作品を展示している。今回は１３年ぶりの刷新となった。ゴレンジャーは１９７５年に放映が始まった特撮テレビドラマで、戦隊ヒーローの原点とも言われ、エリアの新設を願う声がファンから上がっていた。新展示