◇明治安田J1百年構想リーグ西地区第8節清水3―1広島（2026年3月22日IAIスタジアム日本平）J1清水はホームで広島と対戦し、3―1で勝利した。5試合ぶりに90分間で勝ちきり勝ち点3を獲得。中3日で続いた3連戦の最終戦を白星で締め、3連勝を飾った。今季最多の3得点を奪った。前半19分、FW北川航也（29）のシュートのこぼれ球に反応したDF吉田豊（36）が左足を振り抜き先制。「意味不明なガッツポーズをするぐらいうれしか