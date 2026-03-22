選抜高校野球４日目の２２日、第３試合に登場した長崎日大のアルプス席に陣取った新聞部が、甲子園で活躍する選手たちを熱心に取材していた。月１５回の発行を目標にしている新聞部は、部活動や学校行事などを生徒や保護者向けに紹介。選抜出場を機に１年７人が「高校野球班」を結成し、壮行会や出発式などのイベントを中心に５回以上、新聞を発行してきた。カメラを手にした部員たちは、試合展開に一喜一憂しながら、選手た