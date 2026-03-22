事故現場周辺＝20日、三重県亀山市三重県亀山市の新名神高速道路で6人が死亡した多重事故で、巻き込まれた2台の乗用車のうち、5人が乗った車の方が、もう1台の車よりも後部などの損傷が激しかったことが22日、捜査関係者への取材で分かった。県警は、大型トラックが5人の乗った車に追突した後、玉突きが発生した可能性があるとみて調べている。自動車運転処罰法違反（過失致死）の疑いで逮捕した、大型トラックの運転手の水谷