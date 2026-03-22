ＪＲＡの稲垣幸雄調教師（４８）＝美浦＝が２２日、中山９Ｒ鎌ケ谷特別をカネショウレジェン（牡４歳）で制し、ＪＲＡ通算１００勝を達成。これが今年のＪＲＡ初勝利となった。昨年１２月６日に２歳未勝利をハニーオーケストラで勝利して以来の勝ち星。２着に健闘するレースはあったものの、勝ち切れず「やきもきする競馬ばっかりだったんですけれど、（勝てて）良かったです」と晴れやかな表情。５戦ぶりの１２００メートル戦