料理をしていると、調味料が増えたり油はねが気になったりと、コンロ周りが散らかりがち。使い勝手のよいキッチン環境を整えるには、収納や便利グッズを上手に取り入れるのがポイントです。今回は、プチプラ雑貨「3COINS」で見つけた、コンロ周りを快適にしてくれる便利アイテムを3つ紹介します。省スペースで使える収納や調理サポートグッズなど、キッチンをすっきり整えたい人におすすめです。組み立ても簡単で使い勝手抜群！●