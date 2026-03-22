（新竹中央社）北部・新竹市の高虹安（こうこうあん）市長は21日、東京都内の科学館やデジタルアート施設などを訪問した。新竹市政府は視察を通じ、整備を進めている芸術文化エリア「芸文高地」の参考にしたいとしている。報道資料によれば、高氏はこの日、麻布台ヒルズ（港区）にあるデジタルアート施設「チームラボボーダレス」を視察。その後、日本科学未来館（江東区）と東京国際フォーラム（千代田区）を訪れた。同市は「芸文