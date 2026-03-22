坐骨神経痛が進行すると、より明確で持続的な症状が現れます。初期には臀部や太ももの裏側に限局していた症状が、ふくらはぎや足先まで広がることは、神経の障害範囲が拡大していることを示しています。また、足首を上げにくい、つま先立ちができないといった筋力低下や、足の裏の感覚がほとんどないといった感覚麻痺の出現は、神経の障害がかなり進行し 監修医師：廣田 智也（ファミリークリニック荒川） 日本大学医学