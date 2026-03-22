日本住血吸虫症の撲滅は、医療技術の進歩だけでなく公衆衛生学的なアプローチが大きく貢献した成功例です。地域社会全体が一体となり、行政機関や医療機関、研究機関、住民が緊密に連携して長期的な対策を継続しました。ここでは撲滅に向けた地域社会と行政の連携体制と、撲滅後も継続される監視体制の重要性について説明します。 監修医師：小幡 史明（医師） 自治医科大学医学部卒業 / 現在は医療法人静可会三加茂田中