人生100年時代と呼ばれる現代において、「認知症の予防」は健康寿命を延ばすうえでも大事な要素です。しかし、具体的にどのようなことが認知症につながるのか疑問に思っている方も多いでしょう。そこで今回は認知症を招く要因についてと、認知症とフレイルの関係についてを介護福祉士の青木さんに解説していただきました。 監修介護福祉士：青木 崇（介護福祉士） 大学卒業後、5年間ECショップ運営に携わる。その後介護の仕