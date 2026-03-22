ハラスメントによる心身の不調が続く場合には、医療機関での専門的な診断と治療が必要です。受診すべき診療科の選択や適切なタイミング、薬物療法と心理療法を組み合わせた治療アプローチなど、回復に向けた具体的な医療的支援について解説します。早期に適切な治療を開始することで、症状の改善と機能回復が期待できます。専門医への相談をためらわないことが大切です。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専