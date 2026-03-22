前田大然はシーズンを通じて批判を浴びてきた。夏に移籍を望んだが実現しなかったことに始まり、精彩を欠くパフォーマンスやモチベーション低下を指摘された。今季終了後の退団は有力との声もある。ただ、過渡期にあるセルティックは、先行きが不透明だ。今季は最終的にマーティン・オニール現監督が２度目の就任で指揮をとり続けることになったが、クラブは来季以降のために別の新たな監督を探している。その人選が大きく影響