今週の日経225先物は、イラン戦争を巡る不透明感を背景にボラティリティ（変動幅）の大きい相場展開が見込まれる。中東情勢を受けた米国市場の動向に一段と注意を払うことになろう。 先週の日経225先物は、週前半は膠着感の強い展開だったが、週後半は荒い値動きをみせた。18日に1490円高で一時5万5000円台に乗せる大幅反発を演じたものの、19日は一転して1920円安と前日の上昇分を打ち消し、5万2990円と5万3000円を割り込