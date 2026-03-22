俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は22日に第11話「本圀寺（ほんこくじ）の変」が放送される。先週はお市（宮崎あおい）の“初陣”と明智光秀（要潤）の登場が大きな話題に。放送ラストには曲者ぞろいの戦国武将たちも登場した。役者がそろい、いよいよ室町幕府から戦国時代へ風雲急を告げるような雰囲気がムンムンと漂った前回の第10話は「信長上洛」。信長（小栗旬）はついに美