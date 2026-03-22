SKE48の相川暖花（22）が22日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。握手会の様子を公開した写真が話題を呼んでいる。相川は過去に、握手会の場でファン一人が笑顔でペンライトを振る写真を添え「本日の握手会、ヲタク約1名」と自虐し話題に。しかし今回、AICHI SKY EXPOで21日から開催された握手会にはたくさんのファンが参加した。「本日の握手会もヲタクたくさん！」とつづってファンの集合写真をアップ。「『サンダルだ