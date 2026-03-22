◇プロ野球 オープン戦 DeNA4-2西武（22日、ベルーナドーム）西武のウィンゲンター投手が急きょ降板したことについて西口文也監督が説明しました。ウィンゲンター投手は8回から登板し、1人目から134キロのスライダーで見逃し三振を奪います。2人目の京田陽太選手に対してこの日最速の152キロを投げるなど3球で追い込みます。その後粘られ10球目を投げると、キャッチャーを呼び豊田コーチも慌ててマウンドへ。しばらく話をするとそ