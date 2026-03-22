「オープン戦、巨人−楽天」（２２日、東京ドーム）楽天はドラフト１位の藤原（花園大）が先発。五回途中３安打１失点だった。１点リードの三回に連打を浴びて１死一、三塁とされ、暴投でオープン戦初失点。それでも続くピンチに４番・ダルベック、５番佐々木を内野ゴロに打ち取った。「得意球としているスライダーの制球が上手くいかなくて。そこから真っ直ぐも思っているようなボールを投げることができなかったんですけ