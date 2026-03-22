3月21日に放送された『R-1グランプリ2026』（フジテレビ系）で、お笑い芸人の今井らいぱちが優勝をはたした。今井は2020年まで、お笑いコンビ「ヒガシ逢ウサカ」のボケとして活動していた。「今年の『R-1』は大会史上最多となる6171人のエントリーでした。昨年に引き続き、ベテランのふかわりょうさんのほか、『ゴゴスマ -GO GO!Smile!-』（TBS系）の石井亮次アナウンサーが準決勝へ進出するなど、注目が集まりました」（スポー