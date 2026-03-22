3月21日に放送されたドラマ『森英恵 Butterfly beyond』（テレビ朝日系）が大きな反響を呼んでいる。1926年に生まれ、生誕100年を迎えたファッションデザイナー・森英恵さんの若き日を描いた作品で、女優の八木莉可子が森英恵さんを、元Hey! Say! JUMPの中島裕翔が夫の森賢さんを演じた。「森さんの顧客にはモナコ王妃のグレース・ケリーなどのセレブが名を連ね、まさに世界的なファッションデザイナーでした。皇后陛下・雅子